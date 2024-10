Só vencedores do Nobel: confira 5 dicas de livros de autores premiados

Luiza Missi - Em seu primeiro livro após vencer o Nobel de Literatura em 2020, a autora reúne poesias sobre a passagem do tempo e seus efeitos. São apenas 15 poemas, mas não se deixe enganar pela leitura breve: alguns versos ficarão com você por muito mais tempo.

Para provar, segue um trecho do poema "Pensamentos Noturnos", cuja tradução nas mãos de Heloisa Jahn não sai da minha cabeça há meses: "Há muito tempo eu nasci / Já não há ninguém vivo / que se lembre de mim quando bebê. / Eu era um bebê bonzinho? Ou difícil? A não ser na minha cabeça, / essa questão está agora / silenciada para sempre."

"A Festa do Bode", de Mario Vargas Llosa (Alfaguara, tradução de Ari Roitman e Paulina Watch)

Rodrigo Casarin - Faria bem ao Llosa em sua faceta de comentarista político ler com mais atenção seus próprios romances. O peruano foi o último latino-americano a vencer o Nobel de Literatura. Isso em 2010, graças ao modo como construiu uma "cartografia das estruturas de poder" e "imagens mordazes da resistência, revolta e derrota do indivíduo".

São marcas presentes em "A Festa do Bode", que merece estar em qualquer lista de melhores romances das últimas décadas. Nele, Llosa ficcionaliza a história de Rafael Leonidas Trujillo, carniceiro que comandou por mais de 30 anos a ditadura na República Dominicana. É admirável a forma como o autor nos leva para as podridões do poder. Fica na memória o capítulo em que refaz o despertar do ditador em seus últimos dias de vida, mergulhado em lembranças que contrastam com a presente decadência, com a capacidade física os poderes debilitados.