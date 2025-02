A fé, a grana e os monstros que se alimentam de carne latino-americana

A principal pretensão bancada por Bárcena é construir um romance em que acompanhamos o protagonista numa busca que se estende por mais de quatro séculos e acompanha grandes mudanças na porção mais ao norte da América. Causa boa surpresa ver como o autor consegue percorrer um período tão longo de forma coesa, sem grandes rupturas.

Cabe ao leitor perceber como as coisas paulatinamente mudam. Jamais deixamos de acompanhar aquele Juan que persegue o outro Juan, mas isso não quer dizer que eles sejam sempre os mesmos. São personagens que ganham dimensões mitológicas na forma como vivem e representam enrascadas de nosso continente.

Indígena criado na Igreja, Juan, o perseguido, aprendeu muito bem a usar uma das maiores armas dos colonizadores: o domínio da palavra, o talento para criar histórias capazes de reunir e motivar multidões. Outra face da mesma moeda, tem a mente afiada para desmontar ficções estabelecidas, sempre um risco imenso para quem detém o poder.

Tornou-se um homem culto. Traduziu Boécio e Ovídio. Leitor atento, começou a desconfiar das pregações; muitas vezes o discurso dos padres não coincidia com o que estava na Bíblia. Virou um cara perigoso, ainda mais quando caiu no mundo acompanhado de seu próprio livro, de suas próprias ideias. Do que era acusado? Falavam em heresia e sedição.

É uma história que caminha para o norte, sempre para o norte, em direção ao monstro que se "alimenta de carne centro-americana". As devoções mudam. Há revolta. Surgem revoluções e utopias que logo se diluem ou se desmancham. Esperanças são esfaceladas. A veneração ao trabalho disfarça o real objeto de devoção: a grana. Mudam os mitos, mudam os discursos, muda a forma como a sociedade se estrutura. Surgem coachs e falam num muro para separar países.

São nítidos em "Nem Mesmo os Mortos" os ecos de Roberto Bolaño e Cormac McCarthy, autores que exploraram magistralmente esse território hostil e de fronteiras cambiáveis entre México e Estados Unidos. Mas na literatura de Bárcena há também o fascínio livreiro de Jorge Luis Borges e Umberto Eco, um pouco de Neil Gaiman com a ascensão e queda das divindades de "Deuses Americanos", um toque do futuro onde tudo é negociável do David Foster Wallace de "Graça Infinita".