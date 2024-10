Felipe Neto, guerra dos sexos e 'sagradas e profanas' ocupam Flip 2024

Já a mesa "sagradas e profanas", com as autoras Gabriela Cabezón Cámara e Arelis Uribe, está programada para sábado (12). O espaço vai discutir as vidas comuns transformadas em épicos pelas duas escritoras.

A 22ª edição da Flip acontece de 9 a 13 de outubro. O evento, que tem como autor homenageado João do Rio, conta com uma programação diversa. Confira as principais atrações:

João do Rio, o escritor homenageado da Flip deste ano Imagem: Arquivo

Quarta-feira (9)

mesa 1: As ruas têm alma - João do Rio, o convidado do sereno

Autor: Luiz Antonio Simas

Horário: 19h30

Uma breve aula sobre João do Rio, a crônica como novidade, o fascínio pela modernização da cidade e a atenção à tradição que a construiu.

Quinta-feira (10)

mesa 2: A cidade contra nós

Autores: Bruna Mitrano e José Falero

Horário: 10h

Observação da cidade e de seus muros, com foco nos que estão longe dos grandes centros.