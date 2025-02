O que te torna humano? Livro aborda a relação do homem com suas tecnologias

Fincado no futuro, o museu cristaliza o que rolou há alguns anos, resvala no nosso presente e trata como pretérito as muitas décadas que ainda teremos antes deste século terminar. O que parece iminente hoje —a mistura cada vez maior entre humanos e robôs, por exemplo— surge na escrita de Carrión como algo consumado.

Numa das camadas da trama, encontramos o amor de Karla Spinoza, humana, e Maxi, um assistente de voz, aquilo que costumamos chamar, por enquanto, de inteligência artificial. As fronteiras cada vez mais difusas entre realidade e o que antes víamos como ficção especulativa. O hibridismo entre homens e máquinas. O olhar para o pós-humano. Com esses ingredientes, "Membrana" se aproxima de outro romance recente de língua espanhola, este argentino: "Kentukis", da excelente Samanta Schweblin (Fósforo, tradução de Livia Deorsola).

Algumas perguntas ainda não respondidas de forma satisfatória se levantam: como será essa relação entre humanos e máquinas no futuro, sendo que os limites entre um e outro parecem estar cada vez mais tênues? O virtual já é parte crucial do que entendemos com real, mas até onde essa mistura nos levará? Chegará o momento em que apenas o virtual fará sentido, após a implosão de todas as bases que temos para tentar estabelecer um parâmetro de realidade comum entre pares de nossa espécie?

A pós-verdade é assunto do romance de Carrión, que ainda passa pelas violências do estado de Israel e os massacres na Palestina, vislumbra o papel do Brasil nesse mundo futuro e mostra como as mudanças são uma de nossas poucas garantias. Tudo muda, sempre. Abri um sorriso quando descobri que o Camp Nou, estádio do Barcelona, passou a se chamar Lionel Messi.

"Membrana" também é um livro sobre a nossa necessidade de tentar organizar o passado de forma coerente e construir uma narrativa que faça sentido. Garimpamos na realidade caótica e inapreensível elementos que ajudam a criar a ideia de que as coisas aconteceram de certa maneira, em determinada ordem, por conta de ações específicas.

Num museu, entendemos a história a partir do que ali está exposto e da forma como está organizado. Mas e tudo o que ficou para trás, e tudo o que ficou de fora, e as histórias não contadas, ocultadas, perdidas?