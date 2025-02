Critics Choice: 5 livros que inspiraram séries indicadas ao prêmio

"Xógum", de James Clavell (Arqueiro)

A série mais premiada da noite foi baseada na obra de James Clavell, lançada originalmente em 1975. Ambientada em 1600, a saga traz o universo dos samurais e das gueixas, embalada em uma trama que une política, religião, guerra e romance. O livro "Xógum" será relançado neste ano no Brasil, pela editora JBC.

Entre as categorias de drama, "Xógum" levou os prêmios de melhor série, melhor ator, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante.

Capa do livro "Pachinko", de Min Jin Lee Imagem: Divulgação

"Pachinko", de Min Jin Lee (Intrínseca)

O livro narra a saga de três gerações de imigrantes coreanos no Japão do século XX. A saga começa no início dos anos 1900, quando a adolescente Sunja engravida, na Coreia, de um forasteiro rico e casado. Após rejeitá-lo e decidir se casar com um pastor que está seguindo rumo ao Japão.