'Ainda Estou Aqui': o problema é que eles também seguem aqui

Talvez me atenha mais à versão literária de "Ainda Estou Aqui", publicada pela Alfaguara em 2015, em outro momento. Mas é belo - doloroso, claro, mas belo - o contraste entre as lembranças de Marcelo, as passagens familiares e a perda de memória de Eunice, a grande personagem da história.

Durante a ditadura militar, capachos sequestraram, torturaram e sumiram com o corpo do ex-deputado Rubens Paiva, casado com Eunice e pai de cinco filhos. Filme e livro mostram o abalo da família com o desaparecimento e a luta durante décadas para que o horror estatal fosse reconhecido. O corpo do homem barbarizado por oficiais do Estado até hoje não foi encontrado.

Achei bonita a fala de Selton, mas também achei um pouco ingênua. Quem dera nosso único problema fosse a falta de memória. Há outras mazelas que fazem com que discursos golpistas e lambeção a botas ainda angariem multidões. A falta de punição aos criminosos fardados do passado é uma delas. Outra é a sordidez.

Muita gente sabe direitinho o que aconteceu durante a ditadura. Sabe e aplaude. Não falta memória, falta humanidade.

Fui assistir "Ainda Estou Aqui". Uma sessão horrível, diga-se. Nunca vi tanta gente se sentindo confortável para pisar em cadeiras, mexer no celular, comentar em voz alta cada cena, papear no meio do filme. Pelo menos pude ir num cinema perto de casa, no Tucuruvi, onde é raro chegar filmes sem um monte de coisas explodindo e gente gritando em inglês.

Deixemos resmungos de lado. O que importa mesmo é a mistura de sensações que o filme despertou naquele momento e ainda desperta. Melhor dizendo, não apenas o filme em si, mas o contraste entre o longa que já levou mais de 5 milhões de brasileiros aos cinemas e o que vemos em nossa sociedade.