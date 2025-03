Fantasia, Carpentier e Antropoceno: vale dar uma olhada nesses projetos

Alguns nomes já estão confirmados na página do projeto no Catarse. Cássia Carrenho, vice-reitora da faculdade LabPub, e a editora Mariana Rolier são as curadoras do FliFantasy.

Literatura latino-americana

A Pinard vem publicando importantes livros da literatura latino-americana graças a financiamentos coletivos bem-sucedidos. Com essa pegada, já colocaram nas livrarias obras como "Dona Bárbara", do venezuelano Rómulo Gallegos, "A Família do Comendador", da argentina Juana Manso, e "Homens de Milho", do guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Agora passam o chapéu para, em parceira com a Zain, editarem "O Recurso do Método", livro do cubano Alejo Carpentier, pai do termo "real maravilhoso".

Publicado originalmente em 1974, o romance mistura história e ficção para repassar parte da trajetória da América Latina a partir da saga de um ditador deposto tratado como Primeiro-Magistrado, à frente de uma nação entre 1913 e 1940.

Ensaios sobre o que estamos fazendo com o mundo

Por fim, Ana Rüsche, escritora e ensaísta que sempre merece atenção, está para lançar dois livros pela Bandeirola. Os títulos trazem um tanto do assunto que Ana vem pesquisando nos últimos anos: os debates ecológicos de nosso tempo encarados pelo olhar da literatura, com destaque para as utopias e distopias.