De Torres a Aniston: 5 dicas de livros escritos por atrizes e atores

São causos e passagens mais sérias também habitadas por gente como Nelson Rodrigues, Cacilda Becker e Adoniran Barbosa. Olhando para o todo, enxergamos um panorama da cultura brasileira ao longo do século 20 e início do 21, com destaque para a televisão e as artes cênicas, áreas em que Jô brilhou.

"Eu me Lembro", de Selton Mello (Jambô)

Luiza Stevanatto - Nesta autobiografia, Selton revisita sua infância, sua carreira, pontos altos de sua filmografia —tudo com uma ajudinha de amigos e colaboradores ilustres, como Fernanda Montenegro, Paulo José e Matheus Nachtergaele.

Em passagens vulneráveis, fala de suas brigas com a balança, da experiência precoce do ostracismo na infância e da mãe, que sofreu com Alzheimer. "'Eu me Lembro' é sobre isso, um livro de memórias, um filho homenageando sua mãe, que perdeu a memória. Coisa que está intimamente ligada ao 'Ainda Estou Aqui'. Eles se completam", contou a Splash.