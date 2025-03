Ruth Guimarães, o boteco e as formas de um bêbado sucumbir

O seu Vale da Paraíba, o turismo religioso tão caro à região, o queijeiro, as congadas, o folclore, a relação com as palavras, o olhar para o Brasil? São muitos os assuntos tratados por Ruth em seus textos cotidianos. Me atenho a uma deles: "Clube de Pobre".

Tenho alguma intimidade com o ambiente homenageado na crônica, o boteco. Desconfio já pendendo para a certeza que hoje farmácias e igrejas andam mais populares do que botequins, pelo menos em algumas regiões da cidade. Da minha parte, só lamento.

Para Ruth, ou para a narradora da crônica, bom mesmo é o boteco do João da Quadra. E bom de copo é o velho Morgado, aposentado que segue trabalhando, fazendo seus bicos. Ali pela hora do almoço, passa no João e dá uma bicada.

"Não cospe, não joga pro santo, passa as costas do mãozão na boca, ele é um homenzarrão, e vai embora. Dá mais umas voltas, de tarde manda outro liso. Bêbado? Que esperança! Não falei que é grande? Tem capacidade."

Mas outro dia, um domingo, conta a narradora, Morgado arrumou um parceiro de copo. Um sujeito pequeno, encolhido, "meio a jeito de figo seco". Beberam. Logo os outros notaram que o parceiro do homenzarrão não estava acostumado com aquele ritmo. Insistiu. Engasgava, sufocava, tossia, e sempre topava outra dose.

Adianto-me porque isso daqui é uma coluna, não a reprodução integral da ótima crônica. Uma hora o pequeno falou firme e decidiu que precisava ir para casa. Aí o vexame aconteceu: