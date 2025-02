O melhor do Carnaval: ler, dormir e ficar em casa em boa companhia

Ficarei de boa com a Bel e o Fernando. Pretendo cozinhar comidas gostosas, talvez um peixe ou ragu com boa massa. Dormirei um bom tanto e tomarei minhas latinhas de cerveja e taças de vinho. Provavelmente verei algum filme e passarei raiva com o São Paulo. Nada muito diferente da rotina, que é boa quando não está atormentada por problemas.

Lerei, claro que lerei.

Até o feriado já deverei ter acabado "Simpatia", do venezuelano Rodrigo Blanco Calderón (Incompleta, tradução de Raquel Dommarco Pedrão), livro da vez por aqui.

Talvez escolha alguns dos livros que previ ler em 2025: "As Lembranças do Porvir", da mexicana Elena Garro (Arte & Letra, tradução de Iara Tizzot), "Dedico a Você o Meu Silêncio", do peruano Mario Vargas Llosa (Alfaguara, tradução de Paulina Wacht e Ari Roitman) ou "Neca", da nossa Amara Moira (Companhia das Letras).

Há mais opções.

Estranho ainda não ter tirado da pilha "Perder o Juízo", da argentina Ariana Harwicz (Instante, tradução de Silvia Massimini Felix), que adoro. Olho com curiosidade para as reedições que tem pintado de Osman Lins: "Avalovara" pela Pinard, "Os Gestos" pela Olho de Vidro, "Guerra Sem Testemunhas" pela CEPE. E tenho quase certeza de que em algum momento passearei pelos quadrinhos bibliófilos de Tom Gauld e o seu "A Vingança das Bibliotecas" (Todavia, tradução de Érico Assis).