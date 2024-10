Nobel para Han Kang é fruto do investimento da Coreia do Sul em cultura

A sul-coreana Han Kang foi anunciada na manhã desta quinta a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024. Segundo a Academia Sueca, levou pela sua "prosa poética intensa, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

As histórias de Han estão publicada no Brasil pela Todavia. No ano passado a editora lançou "O Livro Branco" (tradução de Natália T. M. Okabayashi). Em 2021, "Atos Humanos" (tradução de Ji Yun Kim). E em 2018, "A Vegetariana" (tradução de Jae Hyung Woo), que já tinha sido saído no Brasil em 2013 pela Devir com tradução de Yun Jung Im.

"A Vegetariana" é o romance mais importante de Han, o responsável por lhe dar grande projeção internacional, principalmente após vencer o Man Booker International Prize de 2016 com a sua edição em inglês. É um dos prêmios mais importantes do mundo anglófono, que sempre abre muitas portas para outros cantos do Ocidente e do Sul Global.