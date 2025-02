Livros no Brasil: ricos reclamam do preço, mas classe C é a que mais compra

A Câmara Brasileira do Livro divulgou, na última semana, a 2ª edição do Panorama de Consumo de Livros, pesquisa feita pela Nielsen BookData que apura a quantas anda as compras de livros feitas por brasileiros com mais de 18 anos. No geral, os dados apurados em 2024 são semelhantes aos apresentados na primeira edição da pesquisa, referentes a 2023.

Reconhecemos: vivemos num país com sérios problemas de leitura e pouca valorização efetiva do livro. Nesse cenário, se os números estão parecidos com os de outro dia, então a notícia não é boa.

Destaco alguns pontos da nova edição da Panorama de Consumo de Livros: