Flip 2024: 'crônica sofreu muito diante da lacração', avalia Xico Sá

Você se sente muito fora do mundo quando insiste numa crônica, sei lá, com as características do Rubem Braga, ou algo mais lírico, no geral. Aquele olhar miúdo sobre a realidade, só uma janela no meio daquela selvageria toda. Xico Sá

Gaía Passarelli ressalta a necessidade de um "respiro" em meio a um cotidiano cada vez mais caótico. "Com o absurdo do cotidiano que nós vivemos fica parecendo que a borboleta amarela, ou a sopa, não tem espaço, porque é banal. Mas, pô, essa borboleta amarela sempre tem que ter espaço, inclusive é esse tipo de respiro que nos ajuda a viver."

Xico Sá também falou sobre o conflito entre atender as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, manter distância de temas polêmicos.

O cancelamento sempre mora um pouquinho no purgatório. O conflito é esse: você beira o cancelamento, é mais lido, atende mais, talvez, ao tipo de encomenda de crônicas que os teus contratantes e os leitores querem. Ou você fica mais na moita, mais distante dos assuntos polêmicos. É um pouco menos lido, mas sobrevive mais longamente. Xico

