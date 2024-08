'Astro' de novela da Globo está enterrado no Parque do Peão de Barretos

O Parque do Peão de Barretos, local onde é realizado anualmente a Festa do Peão, guarda memórias especiais de shows e montarias de rodeio e um personagem curioso enterrado em seu solo: o famoso Touro Bandido, o mais temido entre os touros de rodeio no mundo, e estrela da novela América, da Globo, em 2005.

O que aconteceu

História do Touro Bandido inspirou a escritora Gloria Perez na novela América. Inclusive, a famosa história em que o animal levantou o peão Neyliowan Tomazelli a seis metros do chão foi recriada com o ator Murilo Benício - interprete de Tião na trama.