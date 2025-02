Festa do Peão de Barretos inicia venda de ingressos para edição de 70 anos

Maior e mais antiga Festa do Peão da América Latina inicia nesta terça (25), ao meio-dia, a venda de ingressos para a edição de 70 anos, que ocorre de 21 a 31 de agosto, no Parque do Peão, em Barretos.

O que vai acontecer

A venda é realizada exclusivamente por meio do site da Total Acesso; para adquirir os ingressos é necessário efetuar o cadastramento da biometria facial. Estão disponíveis ingressos de 11 opções de setores, incluindo os tradicionais Parque/Rodeio, Camarotes, camping e espaços vips. Os valores variam de acordo com os lotes disponíveis.

Atrações

A Festa do Peão de Barretos conta com 11 dias de intensa esportiva, cultural, musical e gastronômica, que agitam o Parque do Peão 24 horas do dia. De acordo com a organização, o lineup do evento e o calendário de competições de rodeio devem ser anunciados nos próximos meses.