Ana Castela toma posse como embaixadora da Festa do Peão de Barretos 2025

As atividades no Villa Country terão início às 20h, com os shows começando às 23h. Os ingressos estão disponíveis em diferentes modalidades e podem ser adquiridos nas bilheterias físicas ou online, pelo site Ticket360. Mais informações estão disponíveis em www.villacountry.com.br ou pelo telefone (11) 3868-5858.

Ana Castela, que assume 'cargo' de embaixadora da Festa do Peão de Barretos, na quinta (20), em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Festa Oficial Barretos 70 Anos - Posse da Embaixadora Ana Castela

Show de Luan Pereira, Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca e Loubet

Quando: quinta (20), às 20h

Onde: Villa Country (av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Quanto:

Pista: R$ 50

Camarote Old Parr: R$ 120 (inteira e individual)

Camarote Brahma: R$ 350 (inteira e individual)

Privativo Old Parr: R$ 1.500

Bistrô Old Parr: R$ 700



Onde comprar:

Bilheterias do Villa Country (quinta a domingo, das 20h às 23h)

Bilheterias do Espaço Unimed (segunda a sábado, das 10h às 19h - exceto feriados)

On-line: Ticket360