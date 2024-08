Line-up, preços: O que deu certo e deu errado na Festa do Peão de Barretos?

A 69ª edição da Festa do Peão de Barretos aconteceu nos dias 15 a 25 de agosto, em Barretos, no interior de São Paulo. O evento contou com nomes de destaque do mundo sertanejo, como Luan Santana, Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Zezé Di Camargo & Luciano, entre outros artistas.

Splash marcou presença nos 11 dias de evento e e lista o que deu certo e o que deu errado na edição após conversa com o público.

O que deu certo

Todos gostaram da Festa do Peão de Barretos: em geral, o evento foi muito elogiado pelo público presente no Parque do Peão. Os fãs de música sertaneja fizeram questão de exaltar o que houve de acerto e minimizaram o que poderia ser um "erro" do clássico evento.