'Barretão 70tão': três gerações de duplas sertanejas gravam tema da Festa

As duplas sertanejas Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano e Rionegro & Solimões gravaram nesta semana o vídeo da música "Barretão 70tão". A canção faz parte da homenagem aos 70 anos da Festa do Peão de Barretos, entre os dias 21 e 31 de agosto.

O que rolou

Durante a gravação, os artistas anunciaram um show especial, no dia 30 de agosto, no palco do Estádio de Rodeios, com renda destinada ao Hospital de Amor de Barretos. "Barretão 70tão", composta por Hudson, Edson, Déia Cypri e Rionegro, será lançada em breve.