Barretos: festa anuncia Bruno & Marrone como atração principal da 2ª noite

Além dos shows, a Festa do Peão de Barretos integra em sua agenda atividades culturais, espaço gastronômico, feira comercial, museu, monumentos e o Rancho do Peãozinho com atrações voltadas para o público infantil. O rodeio, um dos destaques do evento, inclui as finais dos campeonatos nacionais e o tradicional Barretos International Rodeo.

Os ingressos para o evento estão disponíveis no site barretos.totalacesso.com, com diversas opções de setores para o público. A Festa acontecerá de 21 a 31 de agosto no Parque do Peão, localizado na rodovia Brigadeiro Faria Lima, km 426.