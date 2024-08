Ex-BBB lucra alto com construção civil nos EUA: 'Quem sabe me mudo pra lá'

Gustavo Benedeti, 29, marcou presença em Barretos para curtir os shows e rodeios da 69ª Festa do Peão. Um ano após participar do BBB 23 (Globo), o fazendeiro ainda colhe frutos com trabalhos com grandes marcas e, hoje, também está lucrando alto com negócios na área de construção civil nos Estados Unidos.

Comecei a investir nos Estados Unidos, na [área da] construção civil. Eu construo casa para vender lá. Quem sabe no futuro até pretendo me mudar pra lá.

Gustavo Benedetti, em entrevista para Splash no Camarote Brahma.

Ex-brother conta que tem lucro considerável por negócio realizado em solo americano. "Opa, o faturamento é bom. Tenho um retorno de 25% a 30% do investimento. Os empreendimentos [são na faixa de] 300 mil dólares (R$ 1,6 milhões, aproximadamente ), tem de 600 mil dólares (R$ 3,3 milhões), 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões)."