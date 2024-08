Circense supera golpe em Barretos e faz sucesso como 'Kiko': 'Dormi na rua'

Fã do seriado Chaves, o artista começou a se vestir de "Quico" por acaso para conseguir tirar o sustento já que a pandemia fechou o circo. "Nunca ninguém me chamou de Quico, nem eu achei que ia fazer Quico. Sempre gostei de assistir o seriado desde pequeno, tenho DVD, tenho coleção do Chaves".

Quando veio a pandemia, o circo foi o primeiro a parar. O pessoal de circo foi pra rua vender bolas. Fui o único que tive a ideia de me caracterizar de Quico. Saí só por marketing, né? Falei: 'a criança vai tirar uma foto com o personagem e eu vou vender a bola'. Todo mundo ficou falando que eu fiquei parecido.

"Kiko do Brasil" - com gráfia com duas letras K — explodiu após a chance de mostrar seu talento num show de Thaeme & Thiago, na Festa da Camomila, em Mandirituba (PR). "Fui estudando mais o personagem e Thaeme & Thiago me chamaram no palco. Eles me deixaram brincando umas duas músicas, até cantei e o Thiago ficou brincando com a bola. Eu tomei conta do palco, ele começou me seguir também, pediu pro povo me seguir e naquela noite ganhei acho que uns 5 mil seguidores".

Dali, abriu a porta pra mim vir pra Barretos em 2022, já saí no videoclipe do João Neto e Frederico, fui convidado pra dar entrevista ao vivo e graças a Deus começou a expandir. As portas foram se abrindo e hoje eu faço vários rodeios e festas pelo Brasil.

Sucesso como sósia do personagem de Chaves trouxe para Josias o sentimento de que venceu na vida. "Falo que o Josias é um fracassado lá do passado. O Quicome abriu portas, cheguei onde não achei que ia chegar. O Luan Pereira que tá se apresentando aqui me segue e o pessoal da produção dele tem um carinho enorme comigo. Os músicos vem me cumprimentar e já tenho foto com o Leonardo, Simone Mendes, Thaeme & Thiago e Zé Neto e Cristiano. Sempre tive vontade de chegar perto dos artistas, mas nunca consegui e, hoje, como Kiko as portas se abrem".