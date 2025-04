Embaixadora Ana Castela ganha palco principal no 1º sábado da Festa do Peão

A 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos confirmou as atrações que irão se apresentar no primeiro sábado do evento, dia 23 de agosto.

O que vai rolar

O Palco Estádio contará com shows da embaixadora dos 70 anos da festa, Ana Castela, da dupla Zé Neto & Cristiano, que terá a participação de Diego & Arnaldo, e do cantor Nattan, que faz sua estreia no Barretão. No mesmo dia, o Palco Amanhecer receberá os artistas Guilherme & Benuto, Maria Cecília & Rodolfo, Léo & Raphael, Jiraya Uai e a dupla Diego & Arnaldo, desta vez com apresentação completa.

A programação musical já foi anunciada para os dois primeiros dias. Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago e João Bosco & Vinícius cantam na abertura, dia 21 de agosto, quinta-feira. No segundo dia, sexta-feira, 22 de agosto, o Palco Estádio será liderado por Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e Murilo Huff, enquanto o Palco Amanhecer contará com Munhoz & Mariano, VH & Alexandre e Us Agroboy.