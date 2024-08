Ana Castela, 20, será a embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos, em 2025. A informação foi anunciada pelos embaixadores de 2024, César Menotti e Fabiano, durante o show especial "Os Menotti 20 Anos". Mas "a boiadeira" não foi a única mulher a causar em Barretos.

Lauana Prado chegou ao evento acompanhada da namorada, a influenciadora Tati Dias. As duas assumiram o relacionamento recentemente e todos os holofotes estiveram voltados para esse novo amor.

Simone Mendes também causou. Esbanjando carisma e simpatia, a dona do hit "Erro Gostoso" levou o público ao delírio com suas canções de sucesso e com dicas picantes para manter o relacionamento em alta.

Já Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, surpreendeu todo mundo ao confirmar que vai se casar em breve com Fernando Mocó, após anunciarem o término do relacionamento.

A festa ainda contou com shows da ex-BBB Gabi Martins, da dupla Rayane & Rafaela e da cantora Thauane. E, fora do universo sertanejo, Barretos 2024 trouxe Claudia Leitte, no comando de uma das noites do trio Barretão Elétrico, e a participação da funkeira Melody, na apresentação do DJ Lucas Beat.

Resumindo, teve mulher para todo lado!