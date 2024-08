Look de luxo da Festa do Peão pode custar quase um apartamento; veja preços

Festa do Peão: Look Barbie todo de couro de piton estava à venda por R$ 69 mil Imagem: Vitor Balciunas/Splash

Loja oferece itens de luxo acima dos R$ 30 mil, como botas, jaquetas e look, e tem peças "mais modestas". Além das botas de couro de elefante mencionada acima, um par de botas de piton, por exemplo, sai por R$ 6,4 mil.

Preço elevado das peças é em virtude do couro de animais exóticos. Olívio disse à reportagem que tem certificado do Ibama e que a matéria-prima pertence a animais de reserva de morte natural da África do Sul e Indonésia. "Tudo legalizado e carimbado pelo Ibama. Tá liberado a importação desse couro? Tem procedência? Se tem procedência, eu posso comprar. A partir do momento que compro um couro, tem as numerações e lacre. Tudo documentado".

Botas são feitas sob encomenda para não ter erro no tamanho e alterações personalizadas dos clientes na peça. Ao longo da Festa do Peão de Barretos, o público costuma adquirir itens até os R$ 10 mil para os 11 dias de festa e encomendam as famosas peças relíquias para a edição seguinte do evento.

Olívio Martins começou a vendas na Festa do Peão de Barretos em 2003 e até produziu um par de botas para a cantora Ivete Sangalo. "Ela fez uma brincadeira dizendo: 'Ó, tem uma marca de calçados que me paga R$ 5 milhões pra mim usar as botas deles. Vou levar essa sua bota, vou te pagar e vou mandar de presente pra você uma foto. Essa foto de 2004 ela disse que vale milhões", lembra.

Alan Jackson, cantor norte-americano de country, também ganhou bota do empresário em 2012. "Bota foi feita de couro de pirarucu vermelho. Era um tabu masculino usar o vermelho. Hoje, não tem mais essa coisa, todo mundo usa o que que é. Alan era o meu ídolo e levei três botas no encontro com ele: uma tinha ação social para o hospital do câncer de Barretos, que eu queria o autógrafo, uma para ele levar e outra para deixar de lembrança comigo".