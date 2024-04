Treta por estalecada e tristeza com Ivete Sangalo: Alane está fora da final

Quase romance com Nizam e sinal de alerta. Alane se interessou pelo brother e os dois quase viveram um affair no reality. Após ele sugerir movimentar o edredom, ela recusou. Depois disso, a bailarina chegou a desmaiar em conversa com o participante e revelou ter percebido "red flags" nele.

Cena polêmica do pé. A sister chamou a atenção dentro e fora da casa ao arrancar uma pele do pé com a boca.

Nudez no confinamento. Aos aliados, a participante confessou ter dormido pelada e explicou como fez isso.

Treta aos gritos com Fernanda. As adversárias trocaram deboches e ofensas na academia. A treta se estendeu pela casa e elas precisaram ser separadas pelos colegas. A confeiteira chegou a tratar sobre o corpo da bailarina, que desabafou sobre sofrer com a pressão estética posteriormente.

Incômodo e bate-boca por flerte. Alane ficou incomodada após receber uma cantada de Juninho e, na formação de Paredão, discutiu com o brother.

Discussão com Wanessa e Yasmin. As famosas riram de Alane levar estalecada após cobrar Yasmin de gerar punição para a casa. A bailarina foi tirar satisfação com as aliadas e o trio discutiu aos gritos.