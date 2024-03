Beatriz e Alane pedem desculpas a Sabrina Sato

Hoje (21), durante o Raio-X do BBB 24 (Globo), as sisters Alane e Beatriz aproveitaram o momento para se desculpar com Sabrina Sato após tê-la derrubado durante sua visita à casa. A dupla também recebeu punições por terem descumprido a regra de não ter contato físico com os convidados.

O que aconteceu

Ontem (20), durante a Invasão de Sabrina Sato na casa, Beatriz e Alane descumpriram a regra de não ter contato físico com os convidados do programa. Beatriz acabou derrubando a apresentadora ao abraçá-la, e em seguida tanto a vendedora quanto a bailarina foram punidas pela situação que protagonizaram.