Alane opina sobre postura de Davi no Sincerão: 'Achei muito feio'

Após a treta de Beatriz e Davi no último Sincerão do BBB 24 (Globo), a vendedora desabafou com Alane sobre o ocorrido — e a bailarina criticou a postura do motorista na dinâmica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Sincerão, Davi afirmou que Bia não se importava com Alane. "Fico chateada porque veio de uma pessoa que não esperava, sabe?", desabafou a vendedora.