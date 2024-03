BBB 24: Fernanda se acerta com Alane e Bia após discussões

Fernanda conversou com as rivais Alane e Beatriz na madrugada de hoje (26) no BBB 24 e o trio tentou se acertar sobre as tretas que tiveram na casa.

O que aconteceu

O trio conversou na área externa da casa, após o Sincerão. Elas pediram desculpas pelas tretas já protagonizadas na casa.