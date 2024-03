Alane chama sister de 'mimada' após treta: 'Parece que tem 12 anos'

A bailarina concordou com a amiga: "É igual no primeiro dia, quando falaram 'não tem troca com a Yasmin'. Mana, vai lá e fala, p*rra! Não dá, ela é mimada. Odeio falar isso das pessoas, mas ela é mimada. Parece que tem uns 12 anos."

Mais cedo, Bia comentou que iria conversar com Yasmin sobre a treta com Davi: "A personalidade do Davi é que ele esbraveja e fala mesmo... Agora, se ela se sentiu ofendida, está no direito dela. Ela tem que se defender."

Quando ele [Davi] chamou ela [Yasmin] de "inútil", eu não concordei. Mas vai fazer o que se o cara quer falar? Tampar a boca do cara, amarrar, costurar? Não tem jeito. Beatriz

