Alane se irrita ao ser cantada no BBB 24: 'Agora vou votar mais ainda nele'

Ela desabafou: "Eu não gosto de Juninho, eu conversei com ele uma vez e achava manipulador, hoje eu tive certeza. Ele é uma pessoa que joga com as palavras e me incomoda, agora vou votar mais ainda nele", disse. "Em um dado momento da conversa, ele me olhou e falou: 'Eu te admiro muito, inclusive lá fora eu te pegaria",

A sister já havia contado sobre o assunto para Deniziane e Beatriz. Alane confessou temer que ela fique com uma imagem de amiga ruim fora da casa, já que Juninho e Leidy já trocaram flertes.

Ao ouvir relato da amiga, Leidy Elin contou que "não tem paciência" para homem, e depois do programa pretende "pegar quem quiser". "Não vou falar o nome porque é artista. Eu pego quem eu quiser. Vou querer pegar uma pessoa que ninguém sabia quem era?", disse.

VAR da conversa com Juninho

Quando a festa já estava caminhando para o fim, Juninho e Alane conversavam ao lado da pista de dança. Ela explicou para o brother sobre sua desavença com Fernanda, e até reforçou que estava tentando se aproximar da sister.

Alane conta que nunca votou em Juninho, mas com o jogo evoluindo, ela deve escolher o brother para o Paredão. Ele respondeu: "Quero que você saiba que lá fora isso, para mim, não tem nada a ver. Eu te acho a maior gata, então…".