Yasmin chama Alane de 'vítima e coitadinha': 'Sonho dela é ser perseguida'

Durante a festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo), Yasmin desabafou com Wanessa sobre a treta com Alane e criticou a postura da dançarina na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Yasmin afirmou que Alane se acha a "abelha rainha" da casa: "Eu já tinha desistido de discutir. Sabe quando você repete, repete, e a pessoa não muda a tecla?"