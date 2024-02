Sisters são separadas aos gritos em briga no BBB 24: 'Palhaça'; entenda

"Não vou bater palma pra palhaça", continuou Fernanda. ."Quer chorar, chora bonequinha (...) Vai entupir outro vaso".

"Gente mentirosa assim não se dá bem [no BBB]", alertou Alane. "Boa noite, vai tomar no seu c*".

"O seu tá frouxo. Vamos costurar essa remenda aí", respondeu Fernanda.

BBB 24: Alane e Fernanda discutem na academia Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Fernanda e Alane tretam na briga Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24 - enquete UOL: Alane x Fernanda; para você, quem tem razão na treta da academia? Alane está com a razão Reprodução/Globoplay Quem está com a razão é a Fernanda Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER