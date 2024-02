Alane desabafa após treta com sister: 'Sofro com pressão estética'

Alane continuou afirmando que Fernanda falou mal do seu corpo. "Ela falou que eu faço um personagem, que eu sou assim, que eu posso encenar como for e que ela não acredita. Ela falou 'tu pode fazer o que tu quiser' e levantou a perna. Tu pode forçar como tu quiser, e levantou a perna. Ela estava debochando comigo, eu debochei com ela. Aí eu falei 'dá até para levantar mais essa perna', aí ela falou 'carrega mais peso então porque tu tá meio mole'. E me chamou de palhaça"

Ela falou 'eu não estou arrependida de nada do que eu fiz', eu falei 'tudo bem, se você não está se sentindo arrependida por ser mentirosa, o problema é seu. Claro, ela me chamou de palhaça, ela falou do meu corpo Alane

Alane ainda falou que jamais criticaria o corpo de alguém. "A única coisa que eu falei para ela era que ela era mentirosa e ela assumiu que ela é mentirosa. E ela é, eu não falei de nenhuma característica física dela, eu não sou louca, eu não sou mal-educada. Eu tenho consciência, eu não julgo corpo alheio, ela pode achar o que for de mim, ela falou para eu carregar mais peso"

Eu sou bailarina, eu sou modelo, eu sofro com pressão estética a minha vida inteira para vir uma pessoa e falar isso? Eu nem perguntei! Alane

BBB 24 - enquete UOL: Alane x Fernanda; para você, quem tem razão na treta da academia? Alane está com a razão Reprodução/Globoplay Quem está com a razão é a Fernanda Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER