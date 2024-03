Alane se intromete em papo de Leidy e Bia, e sisters têm treta generalizada

Ela indicou que Beatriz estava tomando partida por Alane: "Se fosse para o Sincerão, não colocaria Alane no Sincerão. Sentimento não acaba do nada. Quando falei que aliança acabou foi de proteger vocês no jogo, porque vocês levam para o Davi. Você está querendo tomar as dores da Alane".

Leidy destacou que a vendedora estava diferente, que rebateu: "Você gritou comigo, gritou com a Alane". A trancista se defendeu: "É o meu jeito, parece que vocês não entendem o meu jeito. Se fosse o Marcus, também ia gritar".

Alane se intrometeu na conversa e Leidy disparou: "Estou falando com a Bia, tem que parar de se meter, Alane, acha que tudo é sobre você".

As duas seguiram discutindo e a bailarina destacou: "Eu fui atrás mil vezes, eu não vou implorar a sua amizade". Após Leidy dizer que o assunto não era sobre ela, Alane acrescentou: "Então, para de me olhar e falar comigo, você está falando comigo. Eu não acho que é sobre mim. A sua amizade não era verdadeira porque você parou de falar comigo".

No final da discussão, a trancista insistiu: "Vocês acham que já tem um campeão, então vou cheira o c* do campeão". Após citar sobre humildade, Alane reforçou: "Vamos falar de humildade, tu que sai por aí debochando de Deus e o mundo".