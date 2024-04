Beatriz compara história de Alane no BBB com vencedora: 'Pique Juliette'

Beatriz teceu uma série de elogios a Alane hoje (8) e disse que a sister precisa acreditar em sua história no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha, Beatriz disse para Alane que a história dela no reality é parecida com a de Juliette, campeã do BBB 21. "'Pique' Julitte", afirmou. "Só Deus sabe o que ela passou pra chegar aqui".