Alane defende aliada para Davi: 'Acho que ela é tudo, menos egoísta'

Davi se justificou: "Ela falou: 'não venha dar lição de moral'. Sempre que posso aconselhar alguma coisa, falo. Falei para ela: 'Bia, isso aqui é uma escola, se eu tiver uma opinião sobre você que você é egoísta e, quando chegar lá fora e se deparar com milhões de pessoas que falarem que você é egoísta, o que vai fazer? Se aqui não consegue controlar suas emoções, lá fora, será que vai saber lidar com essa situação?'".

O brother continuou: "As pessoas que já me chamaram de tantas coisas, falo, converso. Estava conversando com Matteus e falei: 'chama o Lucas' [estava isolado no canto antes disso]. Por mais que votei nele, sei separar, ele é meu adversário dentro do jogo, mas sei separar a hora de votar nele, de me impor".

Por fim, defendeu: "A gente tem que saber separar o jogo da amizade. E ela tem que aprender a separar porque, lá fora, vai ter o jogo da vida. Vão ter pessoas que vão ter opiniões sobre ela que ela não vai poder virar as costas... se ela não aceita, é só para ela descartar".

Alane então apontou: "Concordo contigo, de coração. Só que acho que uma coisa é tu ser chamado de manipulador pelo Bin, por outra pessoa, outra coisa é se a Isabelle te chamasse de manipulador, se eu chamasse. O peso é diferente por isso. Até falei isso para ela, quando tu pegou a coisa de egoísta, achei que ia falar da banana. Falei: 'se o Davi falar da casca de banana, ela botou as pessoas no Tá com Nada por isso, ela não ia poder falar nada'".

Alane: 💬 "Não queria ter nenhum tipo de mal entendido, mas também não tenho como não defender a Bia porque acho que ela é tudo, menos egoísta, sabe?"



Alane e Davi conversam sobre desentendimento da noite de ontem 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/IzEc1V3YTz -- Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024