Alane já falou mal de Isabelle para Deniziane: 'Não sinto algo bom'

No último Sincerão do BBB 24 (Globo), Raquele acusou Alane de falar mal de Isabelle pelas costas. Em uma das festas, a bailarina já comentou sobre a manauara com Deniziane.

O que aconteceu

No Sincerão, Raquele expôs Alane: "Ela esqueceu de falar que quando o trio dela era completo [com Bia e Deniziane], elas desciam a lenha na Isabelle. Hoje está agindo como melhor amiga."