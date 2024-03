Yasmin detona postura de Alane: 'Tira do contexto para virar pauta social'

Yasmin Brunet criticou Alane no Raio-X do BBB 24 (Globo). A modelo reclamou que a rival pega falas e descontextualiza, gerando pautas sociais que a beneficiem.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A modelo indicou que achou que seria mais fácil participar do programa: "Ontem, com certeza, foi um dos piores dias aqui na casa para mim. É muito mais difícil estar aqui do que pensei. Pensei aqui em falar muitas coisas, mas nunca tem tempo suficiente para terminar de explicar".