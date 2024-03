Alane explica nova treta com Yasmin por acessório de cabelo: 'Tem 12 anos'

Na academia, Alane contou para Isabelle, Beatriz, Davi e Alegrette: "Na última prova do Líder, eu tava fazendo café e a Yasmin passou e eu falei: 'Oi, tu tem liga de cabelo?' Aí, ela falou 'tenho', tirou uma e me deu. Fiquei com a liga de cabelo, assim como todo mundo aqui fica com tudo quanto é liga de cabelo uma da outra".

A bailarina foi com o mesmo prendedor de cabelo para a ação de hoje (12) e contou para os brothers que Yasmin pediu para que ela devolvesse o prendedor.

"Ela fez 'ei' e apontou para o meu cabelo. Eu realmente esqueço que ela existe, eu esqueci que tinha brigado com ela, não me toquei... E perguntei: 'Tá feio?' E ela: 'Minha liga, né? Depois de tudo'", explicou Alane.

"Meu Deus do céu", reage Matteus. "Tem 12 anos... 35 anos, uma mulher dessa", disse Beatriz.

"Falei assim: 'Tu quer que eu te devolva?', aí ela 'quero', sendo que tava de cabelo molhado, ela não ia prender o cabelo dela, só queria de birra mesmo", continuou a bailarina.

"Tá bom, eu falei: 'Tu é baixa, né?', só que eu não queria brigar no meio da publicidade", ponderou a sister.