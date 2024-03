Produção dá bronca e pune Beatriz e Alane após queda de Sabrina Sato

A voz continuou. "Portanto, a senhora toma uma falta grave. 500 estalecas. Dona Alane também participou, leva 200 estalecas".

As duas se desculparam.

Na sequência, a voz deu outro aviso. "Senhoras, fim de papo! Ouviram, entenderam, não façam mais, fim de papo!"

O que aconteceu com Sabrina Sato

Ao abrirem as portas da casa do BBB após a "manutenção interna", os brothers se depararam com Sabrina Sato na sala. Beatriz foi a primeira a abraçá-la e Sabrina caiu no chão. Na sequência, Alane também 'pulou' na apresentadora.

A interação virou assunto dentro da casa, após Sabrina deixar os brothers. "Fico com medo de segurar o artista porque não sei se pode ou não", disse Leidy. "Não pode", respondeu Lucas.