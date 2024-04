Alane chora após perder prova: 'Se Beatriz saiu, não entendo mais nada'

Alane se isolou no quarto Fada e chorou copiosamente após perder a Prova do Finalista do BBB 24 (Globo). Ela citou a amiga Beatriz, que foi eliminada no 20º Paredão.

O que aconteceu

Falando sozinha, a sister desabafou: "Se a Beatriz saiu desse programa, não entendo mais nada. Quem é que vai fazer as coisas para eu acreditar em mim? Quem é que eu vou cuidar agora?".