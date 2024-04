Roupas com frutas, punições e treta com Davi: Beatriz é eliminada do BBB

'Brasil do Brasil'. Beatriz fez história no BBB 24 com seu bordão "Brasil do Brasil", que usava em suas vendas no Brás. Ele chegou a ser reproduzido até na novela "Fuzuê".

Virgindade. A sister confessou ser virgem e espantou alguns colegas de confinamento. A questão foi repercutida até por Sabrina Sato.

Bate-boca com Lucas Henrique. Ela o confrontou no Sincerão após ser indicada para a berlinda: "Se está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai (...) Cheguei até aqui pela minha história, por quem eu sou. Sou emocionada, muito alegre, estou vivendo um sonho".

Torcida de famosos. O jeito da participante atraiu a torcida de famosos no início do programa. Belo, Ludmilla, Gil do Vigor e Juliette foram alguns dos que manifestaram apoio.

Embate com Fernanda. Colocada na mira de Fernanda, Beatriz debochou. No Sincerão, as duas discutiram e a confeiteira citou o filme "127 Horas", afirmando que não ficaria presa com a rival nem por 5 segundos. Pouco antes de sair do programa, a dupla se acertou.

Desentendimento com Alane. As aliadas se estranharam algumas vezes no confinamento. Os motivos foram desde maquiagem à percepção sobre o possível casal Isabelle e Matteus.