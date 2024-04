Beatriz faz roupa com casca de banana, apesar de chamada de Tadeu

A ideia rendeu até chamada de Tadeu Schmidt. No programa ao vivo, o apresentador reprovou e alertou sobre os riscos: "A laranja pode acabar causando uma irritação na pele, alergia, até uma queimadura se combina isso com o sol. Não deixe de lavar bem a pele que ficou em contato e guarda de recordação. Cuidado com essa brincadeira".

Agora, Beatriz começou a fazer uma roupa com cascas de banana. Ignorando a advertência anterior de Tadeu, a participante disse que estava cumprindo sua promessa e anunciou: "Uma roupa de casca de banana, algo inédito na história do BBB".

Será que a escolha fashion da vez será uma roupa de cascas de banana? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/knx54dzpmF -- Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pitel, quem é o mais odiado do top 8? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER