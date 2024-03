Por que Beatriz é a verdadeira 'exterminadora de Camarotes' no BBB 24?

Rodriguinho e Yasmin foram eliminados pela sister. A integrante do grupo Fadas foi a responsável por colocá-los no Paredão. O cantor e a modelo saíram com 78,23% e 80,76% dos votos, respectivamente.

Davi foi indicado como exterminador de Camarote por estar envolvido nas eliminações dos famosos. Antes de Yasmin ser eliminada, em papo com Pitel, recordou que o rival foi mencionado no discurso de saída de Rodriguinho e denunciou a agressão de Wanessa Camargo, que foi expulsa do programa.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Yasmin Brunet no 12º Paredão?

Cobertura especial do UOL no BBB

