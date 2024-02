BBB 24: Produção dá bronca geral por quebra de regra grave: 'Eliminação'

"Esquece tudo", disse a modelo para os amigos. A sister planejava levar a casa para o Tá Com Nada através de algumas punições que levaria ao longo do dia.

Leidy, que ouviu a sister, contou para outros brothers que ela levou um "chamadão" da produção.

Depois, Beatriz também foi chamada ao confessionário. "Fiquei perto do palco", confessou Beatriz, quando voltou. A sister se refere à noite de festa em que subiu na estrutura do palco — e, assim, quebrou uma regra do programa.

"Da próxima me ouve. Eu sei que é fã, mas regras são regras", disse Leidy. "É eliminação quebrar as regras", reforçou Beatriz.

Minutos depois, uma voz da produção do reality avisou a casa toda que "infringir qualquer regra do programa de propósito é passível de eliminação".

Menos 500 estalecas

Mais cedo, Yasmin Brunet foi advertida com uma punição gravíssima. A modelo entrou no Confessionário para fazer seu raio-x, pela manhã, após o cronometro já ter zerado.