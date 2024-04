BBB 24: Sister faz sutiã com casca de laranja e exibe look na casa

Segundo a sister, a ideia é usar o look caso volte do Paredão que enfrenta atualmente com Alane e Pitel, usando também um batom vermelho e o cabelo "de gel". No entanto, ela começou a usar o top logo após terminá-lo, e tem andado pela casa do BBB com ele desde então.

Beatriz ainda prometeu "mandar ir a merd*" quem criticar seu top.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 16º Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Pitel Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

