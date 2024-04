Bia diz ter medo de soar arrogante: 'Não aceito passar por aquela porta'

Alane elogiou a amiga. "Mas é lindo tu falando isso."

Beatriz explicou seu medo. "Eu fico com medo de soar arrogante."

Alane a defendeu. "Não, tu tá expressando seu desejo."

Tenho medo do povo do falar: 'É só a Bia que quer? Toda a casa quer'. Só que é uma coisa de aceitação, eu não sei, é um fogo, é um negócio. Eu não me vejo passando por aquela porta, eu não aceito aquilo para minha vida. Beatriz