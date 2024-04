Tombo em Sabrina Sato e exageros: as broncas que Beatriz levou no BBB 24

Já na última segunda-feira (1), Tadeu Schmidt chamou a atenção de Beatriz ao vivo pelo top de cascas de laranja que a sister confeccionou. O apresentador alertou que ela poderia ter irritações na pele devido ao contato com a fruta ácida e à exposição ao sol.

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Essa não foi a primeira vez que a vendedora do Brás levou uma bronca ao vivo. Semanas atrás, Beatriz e a Alane foram repreendidas pelo tombo que fizeram Sabrina Sato levar. Neste mesmo momento, Tadeu chamou atenção especialmente da vendedora por repetir atitudes como subir no palco e tocar nos artistas convidados.

Fora da ao vivo, a sister também foi advertida sobre como estava se comportando nas festas.

E não pode comida no banheiro! Apesar das boas intenções, a atriz tomou uma bronca por levar salgadinhos para Alane, que estava tomando banho. Beatriz guardou alguns petiscos para a amiga, que estava no 'Tá Com Nada', com medo de acabar a comida que a produção mandou para todos os brothers antes da festa.

Um bate-boca fora de hora também fez com que a sister tomasse uma bronca ao vivo. Durante um Sincerão, Beatriz não respeitou os momentos os momentos certos de falar na dinâmica, além de desrespeitar o momento de fala de Pitel. O apresentador precisou intervir: "Bia, Bia! Não, não. Hoje não!", alertou Tadeu.