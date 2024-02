Beatriz e Alane se estranham por maquiagem do Monstro: 'Vai fazer igual?'

Alane: "Vai fazer igual? Não tem graça assim! Tu tem que criar o teu. Tu não quer criar uma tua e eu crio a minha?".

Bia, então, mudou alguns detalhes para se diferenciar de Alane. Em seguida, a música do Monstro ressoou e ambas seguiram para a área externa cumprir o castigo. Ao fim da música, as duas tiveram uma "DR" e Bia foi às lágrimas.

Beatriz: "Eu gosto de fazer essas coisas, mas se incomoda, eu vou parar".

Alane: "Não incomoda. Eu não queria que ficasse um clima ruim entre nós duas".

Beatriz: "Eu sei, mas eu não acho que você estava brincando. Eu vi verdade".

Alane: "No fundo, sim. Mas é um problema meu que eu tenho que lidar, entendeu? Estou acostumada a criar as minhas coisas para mim, mas eu não me incomodo de dividir. Eu só não quero que fique um clima ruim. Eu falei brincando. Tinha um fundo de verdade porque eu sou acostumada a fazer as coisas só para mim lá fora. Desculpa por ter te feito chorar, por ter te magoado. Eu já vivi situações lá fora nos ramos artísticos em que eu dava uma ideia e as pessoas roubavam as minhas ideias. Então eu acho que fiquei um pouco traumatizada com isso".