Bia se envergonha após fala de Lulu Santos e Alane comenta: 'Está famosa'

Na madrugada de hoje (11) no BBB 24 (Globo), Beatriz comentou com Alane que se sentiu envergonhada após a fala de Lulu Santos na festa do Top 5.

O que aconteceu

Durante a sua apresentação na festa, Lulu Santos fez um pedido para Bia: "Por favor, não me derruba!"